Приштина, , 00:08 — REGNUM 6 марта прошло очередное заседание правительство Косово. Вопрос о снятии пошлины 100% в ходе заседания не затрагивался.

Как сообщает албанское новостное агентство GazetaExpress, это связано с тем, что две партии, входящие в правящую коалицию — «Демократическая лига Косово» (ЛДК) и «Движение за самоопределение» — до сих пор не сумели выступить с общей позицией по пошлине. Если ЛДК требует её полной отмены безо всяких условий, «Самоопределение» и его лидер Альбин Курти выступают за отмену пошлины в два этапа и замену ее на режим взаимности в отношениях с Сербией.

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На пресс-конференции 27 февраля Курти заявил, что отмена пошлины на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины должна состояться 15 марта. Полная же отмена пошлины должна была состояться 1 апреля в том случае, если бы Сербия проявила готовность прекратить кампанию по отзыву признаний Косово и приступить к снятию торговых барьеров. Однако, буквально через несколько дней Республика Сьерра-Леоне отозвала призвание Косово, а президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия прекратит кампанию по отзыву признаний Косово только тогда, когда Косово перестанет требовать от Сербии признания собственной независимости.

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На прямой запрос агентства Gazeta Express о дальнейшей судьбе пошлины, в правительстве сообщили, что «Премьер-министр Альбин Курти желает выделить дополнительное время для того, чтобы его публичная позиция о сочетании режима взаимности с постепенной отменой пошлины получила как можно большую поддержку».

Это означает, что принятие решения об отмене пошлины в каком-либо виде откладывается на неопределенный срок.

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