Приштина, , 22:05 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти предложил президенту сепаратистского образования Хашиму Тачи встретиться, чтобы скоординировать совместные действия в области внешней политики.

Курти вечером 3 марта направил письмо Тачи, в котором подчеркнул, что между ними должен существовать консенсус, когда речь идет о представлении Косово за границей, передал косовский телеканал РТК. В письме подчеркивается, что все различия во взглядах должны остаться внутри Косово.

Напомним, что 3 марта глава сепаратистского Косово Хашим Тачи встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне в Белом доме, куда их пригласили представители американской администрации.

«Косово благодарно США за твердую поддержку. Мы остаемся привержены совместной работе над окончательными договоренностями и взаимным признанием», — сообщил Тачи по итогам встречи на своей странице в Twitter.

Диалог о будущем Косово и Метохии между Белградом и Приштиной, который ведется под эгидой ЕС, был приостановлен после того, как в ноябре 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Администрация США прилагает усилия с целью убедить новое правительство сепаратистского Косово во главе с Альбином Курти отменить пошлины, чтобы продолжить диалог с сербской стороной до подписания окончательного соглашения о «нормализации отношений».