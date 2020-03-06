Бишкек, , 11:22 — REGNUM Казахстанские таможенники вымогают со следующих из Киргизии грузовых машин взятки в размере от $2000 до $3500 (от 132 тысяч до 231 тысячи рублей). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя независимого профсоюза водителей-дальнобойщиков Игорь Голубев, передает «Tazabek».

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«Досматривают жестко, могут докопаться до всего, что угодно. В основном, берут взятки, если их не дают, то разворачивают машины и отправляют в Киргизию. То на границе стоят, то с накопителя забирают на рынок «Барыс» и там по трое-четверо суток проверяют. Мы уже более двух лет не можем спокойно проходить транзит через территорию Казахстана», — отметил он.

По его словам, используя такие противозаконные методы, Казахстан пытается добиться того, чтобы поставки из Китая шли только через Казахстан, а не через Киргизию.

«Если пойдет так, то перевозчики Киргизии и экономика страны сильно пострадают», — подытожил представитель профсоюза киргизстанских дальнобойщиков.

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