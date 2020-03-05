Бишкек, , 14:14 — REGNUM Казахстанские грузы никто не трогает, а киргизстанские подвергаются целому ряду дополнительных проверок на территории Казахстана. Об этом заявил замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров на встрече с министром по внутренним рынкам Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном, передает «Кабар».

»Это своего рода скрытая война за товар. Мы не доверяем их статистике, которую они представляют. Все они под нажимом, под давлением составлены», — возмутился киргизстанский чиновник.

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По словам Алишерова, это ни что иное как использование властями Казахстана политических рычагов в борьбе за товарные потоки.

Принимавшие участие во встрече киргизстанские перевозчики отметили, что ситуация, когда казахстанские таможенники и пограничники устраивают безосновательный «глубокий досмотр» всех следующих из Киргизии грузовых машин, длится уже не менее двух лет.

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