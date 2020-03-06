Киев, , 09:10 — REGNUM Украина должна возобновить подачу воды в Крым, так как этот является вопросом «гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако возобновлять водоснабжение глава правительства планирует только для украинцев, проживающих на территории полуострова, который, по его словам, «является частью Украины», но «временно оккупированной».

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«Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — сказал Шмыгаль, подчеркнув, что водная блокада в регионе приведёт к гуманитарной катастрофе.

При этом украинский премьер не уточнил, каким образом будут осуществляться подача воды на полуостров, чтобы она досталась только украинцам и не попала «на военные базы».

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«В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них», — заявил позднее на странице в Facebook премьер-министр.

При этом он признался, что «по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно».

«Позиция остаётся неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», — добавил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявлял, что Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель уверен, что отказ Крыму в воде является местью Киева за присоединение полуострова к России и показывает, как в действительности Украина относится к территории, которую до сих пор провозглашает «оккупированной».

Добавим, что глава СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не может поставлять воду в Крым, поскольку это невозможно с политической точки зрения. Он подчеркнул, что водоснабжение полуострова будет тут же восстановлено, как только Крым будет «возвращён» Украине.

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