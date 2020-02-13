Ялта, Крым, , 15:05 — REGNUM Нежелание Киева возобновить подачу днепровской воды в Крым противоречит логике и здравому смыслу. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в кулуарах международной научной конференции в Ялте.

Он отметил, что подходы нынешних украинских властей к внешней политике приведут лишь к краху страны. Так, отказ Крыму в воде является местью Киева за присоединение полуострова к России и показывает, как в действительности Украина относится к территории, которую до сих пор провозглашает «оккупированной».

"Позиция Киева по поставкам воды в Крым алогична и противоречит здравому смыслу», — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически отверг идею возобновления поставок воды в Крым.

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