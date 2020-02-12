Киев, , 02:44 — REGNUM Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».

Политик назвал данное предложение своей личной позицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Аристов рассказал о планах украинских властей зарабатывать на продаже воды в Крым.

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