Киев, , 15:39 — REGNUM Украина не будет поставлять воду в Крым до тех пор, пока он будет российским, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 26 февраля в комментарии изданию «Обозреватель».

Он отметил, что Крым должна содержать «страна-оккупант».

"Об этом мы как раз и говорим Российской Федерации — убирайтесь с территории и мы восстановим все мирным путём», — заявил министр.

Пристайко подчеркнул, что проблема Крыма многогранна и включает в себя как человеческие вопросы, так и вопросы экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины призвал иностранные государства усилить санкции в отношении России.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержало данную инициативу. Украинские власти игнорируют волеизъявление крымчан, называя Россию «страной-оккупантом».

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