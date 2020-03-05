Бишкек, , 17:00 — REGNUM Правительство Киргизии должно ускорить работы по введению биометрических паспортов для снятия введенных американскими властями ограничений на въезд киргизстанцев в США. Об этом заявили депутаты на заседании республиканского парламента сегодня, 5 марта.

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По словам депутата Жыргалбека Турускулова, эти ограничения ощутимо ударили по получателям «грин-карт», участникам программы воссоединения семьи и трудовым мигрантам.

«Основной причиной введения ограничительных мер является отсутствие биометрических паспортов. Введение паспортов планируется с января 2021 года. Нужно приложить все усилия для ускоренного ввода паспортов и выхода из этого списка. Например, республика Чад смогла сделать это всего за полгода», — подчеркнул он.

Также в ходе парламентского заседания стало известно о том, что в настоящее время на консульском учете посольства Киргизии в США официально зарегистрировано чуть больше 5,5 тысячи киргизстанцев, которые временно или постоянно проживают на территории Соединенных Штатов Америки и Канады.

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