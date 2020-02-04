Бишкек, , 15:04 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе рабочего визита в Ташкент обсудил с госсекретарем США Майком Помпео введенные американскими властями ограничений на въезд киргизстанцев в Соединенные Штаты. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

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Глава внешнеполитического ведомства Киргизии еще раз отметил, что решение американского правительства удивило киргизские власти из-за того, что из более чем 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств, в том числе, Киргизии.

По словам Айдарбекова, это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии и свободы слова, особенно в свете того, что Киргизия является активным участником процессов по обеспечению международной безопасности и вносит свой особый вклад в борьбу с терроризмом.

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