«Дадим денег»: США хотят заключить соглашение о сотрудничестве с Киргизией

Бишкек, , 16:58 — REGNUM Министр экономики Киргизии Олег Панкратов провел переговоры с послом США Дональдом Лу, директором миссии USAID в республике Гэри Линденом и директором по делам Центральной Азии совета национальной безопасности США Эриком Руденшольдом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила пресс-служба экономического ведомства.

Участники встречи обсудили меры по развитию торговых и инвестиционных связей между двумя странами. В частности, речь зашла о запланированном на сентябрь 2019 года бизнес-форуме, проведение которого позволит лучше ознакомить американский бизнес с инвестиционными возможностями Киргизии.

Глава минэкономики проинформировал американских делегатов о концепции цифровой трансформации республики и отметил, заинтересованность киргизского бизнес-сообщества в привлечении IT-компаний из США в Киргизию.

В свою очередь, американские представители выразили надежду на заключение соглашения о сотрудничестве между Киргизией и США в ближайшем будущем. При этом они подчеркнули, что такой шаг положительно скажется на размере помощи, оказываемой республике.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством Соединенных Штатов Америки, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

Причиной тому послужило присуждение госдепартаментом США премии «Защитник прав человека» киргизскому активисту Азимжану Аскарову, осужденному и приговоренному к пожизненному лишению свободы по обвинению в убийстве милиционера, в организации массовых беспорядков и в разжигании межэтнического конфликта на юге Киргизии в 2010 году.