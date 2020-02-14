Бишкек, , 07:52 — REGNUM Заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Алишеров на проходившем в Женеве заседании комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации пожаловался на несоблюдение Казахстаном международных правил торговли. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.

По словам киргизского чиновника, начиная с марта 2019 года, по вине Казахстана происходят длительные задержки в движении товаров, следующих транзитом из Киргизии.

Алишеров отметил, что это вызвано значительным ужесточением казахской стороной процедур проверки пересекающего киргизско-казахстанскую границу большегрузного автотранспорта.

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При этом, как утверждает замминистра, власти Казахстана игнорируют сложившуюся на границе двух стран критическую ситуациею массового скопления машин, а также не реагируют на призывы правительства Киргизии устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил.

Замглавы минэкономики подчеркнул, что киргизстанские власти считают действия представителей проверяющих органов Казахстана противоправными и наносящими непоправимый вред торговым отношениям Киргизии с другими странами.

Подводя итог выступления, Эльдар Алишеров потребовал от Казахстана не нарушать нормы ключевых соглашений Всемирной торговой организации, неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед ВТО и немедленно устранить скрытые торговые барьеры, предоставив беспрепятственные транзитные маршруты киргизским грузоперевозчикам.

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