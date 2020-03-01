Лондон, , 22:25 — REGNUM Власти Великобритании отзывают часть сотрудников из посольства страны в Тегеране после того, как в Иране от коронавирусной инфекции COVID-2019 скончалось 54 человека. Об этом 1 марта сообщает Mirror со ссылкой на британское министерство иностранных дел.

«С 1 марта некоторые сотрудники британского посольства выводятся из Ирана из-за продолжающейся вспышки коронавируса (COVID-19). Основной персонал, необходимый для продолжения критической работы, останется», — цитирует издание заявление МИД.

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В ведомстве предупреждают, если в Иране ситуация с распространением коронавируса «еще более ухудшится», то диппредставительство может полностью приостановить свою деятельность и не сможет оказывать помощь гражданам Великобритании, находящимся в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом нового типа главной задачей действующего правительства.

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