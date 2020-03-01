Тегеран, , 15:50 — REGNUM До 987 человек возросло количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в Иране. Об этом 1 марта сообщил представитель минздрава Ирана Киянуш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Со вчерашнего количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 987 случаев. Количество погибших от заболевания составляет 54 человека.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировано в Тегеране (170 человек), в Маркази (44 человека) и в Альборз (31 человек). В остальных провинциях число заболевших составляет около двух десятков человек, в части провинций зафиксированы лишь единичные случаи заболевания.

Выздоровевших от инфекции на сегодняшний день 175 человек. При этом власти Ирана ожидают пика заболевания в ближайшие дни. В связи со вспышкой коронавируса в стране отменены занятия в школах и пятничные молитвы, на неделю прекратил свою работу парламент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным российского диппредставительства в Тегеране, граждан России среди заболевших коронавирусом в Иране нет.

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