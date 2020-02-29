Лондон, , 00:23 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал борьбу с коронавирусом нового типа главной задачей действующего правительства. Соответствующее заявление он сделал после того, как появились сообщения о смерти первого британца в результате инфекции, сообщает Reuters.

«Проблема с коронавирусом это то, что сейчас является приоритетной задачей для правительства», — заявил он.

Также сообщается, что первый гражданин Великобритании скончался от заражения коронавирусом. Он получил инфекцию на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Соединенном Королевстве был выявлен новый случай заражения COVID-19. По данным британского минздрава, инфекция была выявлена у британца, который не выезжал за пределы страны. Отмечалось, что это был первый случай заражения коронавирусом нового типа непосредственно на территории Великобритании.

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