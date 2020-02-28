Москва, , 15:55 — REGNUM Беспокойство России вызывает наращивание потенциала НАТО у своих границ, это ведёт к росту напряжённости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой дипломатии Люксембурга Жаном Ассельборном.

Лавров отметил, что рассказал европейскому коллеге об обеспокоенности Москвы. Масштабы приготовлений альянса простираются дальше рамок потребностей самообороны, это оборачивается нарастанием напряжённости и усугублением дефицита доверия, добавил он.

В ходе переговоров Лавров рассказал Ассельборну о предлагаемых Россией альянсу действиях, призванных смягчить обстановку и укрепить доверие. Теперь Москва ожидает ответа.

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