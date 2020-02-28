Москва, , 14:49 — REGNUM Американским политикам не стоит делать высокомерных заявлений о Второй мировой войне, лучше обратить внимание на современные угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля в ходе пресс-конференции в Москве.

Таким образом Лавров отреагировал на слова вице-президента США Майкла Пенса, который в одном из своих выступлений раскритиковал социализм и фактически исключил СССР из числа стран, победивших во Второй мировой войне. Он заявил в числе прочего, что «свобода, а не социализм» обеспечила победу в двух мировых войнах.

Лавров подчеркнул, что в год 75-летия Победы, в которую внесли вклад союзники и по итогам которой была создана ООН, «лучше не высокомерно комментировать историю», а обратить внимание на накапливающиеся угрозы и искать пути диалога, чтобы отвести мир от опасной черты.

В этой связи он напомнил о предложении президента РФ Владимира Путина провести саммита глав государств — постоянных членов Совбеза ООН.

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