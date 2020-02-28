Москва, , 13:46 — REGNUM Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где произошло столкновение военных Сирии и Турции, не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО. Об этом заявил 28 февраля глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с люксембурским коллегой Жаном Ассельборном.

В пятой статье закреплён принцип коллективной защиты стран, входящих в Организацию Североатлантического договора. Нападение на одну из стран в Европе или Северной Америке приравнивается в альянсе к нападению на всех его членов, что означает возможность применения ими военной силы.

«Я не думаю, что то, что происходит сейчас в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора», — сказал Лавров.

Ассельборн согласился с Лавровым, заявив, что Турция не согласовала с НАТО проведение операции в Идлибе, потому не вправе задействовать пятую статью. Анкара может действовать в соответствии со статьёй 4, которая предусматривает консультации членов НАТО друг с другом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 30 турецких военных погибли в сирийском Идлибе в результате удара правительственных сил Сирии.

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