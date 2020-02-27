Белград, , 22:33 — REGNUM Все, что могло бы поставить под вопрос мир и стабильность в Сербии и стать причиной для введения санкций против нее, президент страны Александр Вучич считает недопустимым. Об этом он заявил 27 февраля, отвечая на вопрос журналистов, какому типу давления будет подвергнута Сербия из-за Косово и Метохии.

«Репертуар обширный», — сказал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что в трудной ситуации, в которой оказалась его страна, он не желает слушать нравоучения тех, кто не умеет предложить ничего конкретного и может только критиковать.

«Мы должны «собрать кубики» и построить свой дворец, свое государство, при этом наилучшим возможным способом», — заявил президент Сербии.

Отвечая на вопрос, когда Белграду будет предложен план «Ахтисаари плюс плюс», о котором шла речь ранее, Вучич сказал, что это носит формальный характер. По его словам, кому-то очень хочется решить этот вопрос как можно скорее, а «кое-где существует желание замедлить процесс».

«Я не знаю когда. Может, через три месяца или три года. Все равно это произойдет», — подчеркнул президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что Сербия столкнется с жестким давлением международного сообщества по поводу признания независимости Косово и его вступления в ООН.

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