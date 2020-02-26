Белград, , 23:39 — REGNUM Запад пытается сделать Косово членом ООН, заявил 26 февраля сербский президент Александар Вучич в эфире канала О2.

Вучич «После отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово. Их цель включить Косово в ООН, в этом суть».

Сербский лидер считает, что нарастание этого давления неизбежно — даже если давить начнут не завтра, а через полгода или год.

Он рассказал, что намерен отстаивать позиции Сербии в США, куда он собирается отправиться на днях. Однако, по словам Вучича, он не питает иллюзий относительно позиции Вашингтона в отношении Косово.

Напомним, Косово, которое Белград не признаёт независимым государством, но с которым ведёт переговоры, не выполняет своих обязательств перед Сербией. Косово смогло «отделиться» от Сербии при непосредственном (военном) участии США.

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