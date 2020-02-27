Белград, , 10:26 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что после отмены односторонне отделившегося от Сербии края Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины международное сообщество окажет на Сербию чрезвычайно сильное давление, чтобы принудить Белград признать независимость Косово, чтобы сделать возможным включение Косово в ООН. Об этом глава Сербии заявил в эфире телеканала O2 вечером 26 февраля.

«Их цель — вступление Косово в ООН, и это суть всего. Это то, чего мы должны ожидать. Вопрос в том, когда это произойдет, через три месяца, полгода или через год», — заявил Вучич.

В ответ на вопрос о планах премьер-министра Косово Альбина Курти по замене пошлины 100% на режим взаимности в отношениях с Сербией, Вучич заявил, что то, какое решение примет Приштина, ещё неизвестно, но в том, что давление на Сербию будет оказано, сомневаться не приходится.

Напомним, пошлина 100% на сербские товары была введена правительством бывшего руководителя штаба УЧК (Освободительной армии Косово) Рамуша Харадиная в ноябре 2018-го как реакция на очередной провал попытки Косово вступить в Интерпол из-за противодействия Белграда. Это, а также принятие пакета законопроектов о создании Косово собственной армии, стало причиной прекращения диалога о статусе Косово между Приштиной и Белградом почти на полтора года.

Пошлина нанесла сотни миллионов долларов убытков сербским предпринимателям и привела к росту инфляции в Косово.

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