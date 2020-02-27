Бишкек, , 22:16 — REGNUM В Киргизии нет ни одного подтвержденного случая заражения людей китайским коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по противодействию проникновению на территорию страны коронавирусной инфекции, передает пресс-служба правительства.

Участники заседания сообщили о том, что с конца января 2020 года все лица, приезжающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят тщательное обследование и только после тщательной проверки пропускаются на территорию страны.

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Также было отмечено, что обязательный карантин проходят лица, прибывающие в Киргизию из Японии, Южной Кореи, Ирана, Китая и Италии.

Члены штаба призвали граждан не верить распространяемым в соцсетях домыслам, а полагаться только на официальные сообщения государственных органов. При этом киргизстанцам и гостям республики порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

По итогам заседания госагентству антимонопольного регулирования Киргизии поручили продолжать работу по мониторингу цен на лекарства, медицинские маски и основные продукты питания в целях недопущения необоснованного их подорожания.

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