Бишкек, , 17:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии настоятельно рекомендует киргизстанцам воздержаться от поездок в Китай, Южную Корею, Японию, Италию и Иран из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве посоветовали соотечественникам, находящимся на территории этих стран, не посещать места массового скопления людей и строго соблюдать рекомендации местных властей и медицинских учреждений.

Также гражданам Киргизии попросили сообщить в киргизстанские дипломатические представительства свои актуальные адреса, персональные и контактные данные и другую значимую информацию.

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