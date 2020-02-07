Бишкек, 7 февраля 2020, 09:16 — REGNUM Власти Киргизии запретили вывозить из республики 27 видов лекарственных препаратов и медицинских средств. Запрет будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В перечень запрещенных к вывозу медицинских товаров вошли:
- Ацетилсалициловая кислота
- Парацетамол
- Ибупрофен
- Азитромицин
- Амоксициллин + Клавулановая кислота
- Моксифлоксацин
- Имипенем
- Клиндамицин
- Рокситромицин
- Цефазолин
- Цефепим
- Цефотаксим
- Цефтриаксон
- Цефтриаксон + Сульбактам
- Цефтриаксон + Тазобактам
- Цефуроксим
- Левофлоксацин
- Дофамин
- Фуросемид
- Норэпинефрин
- Эпинефрин
- Натрия хлорид
- Фамотидин или Омепразол в виде инъекций
- Раствор Рингера
- Одноразовые шприцы
- Устройства для переливания жидкостей
- Медицинские маски
Таможенной службе, пограничной службе и госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями правительство поручило предпринять меры, необходимые для пресечения контрабандного вывоза в другие страны лекарств и медицинских средств.