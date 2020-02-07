Бишкек, , 09:16 — REGNUM Власти Киргизии запретили вывозить из республики 27 видов лекарственных препаратов и медицинских средств. Запрет будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В перечень запрещенных к вывозу медицинских товаров вошли:

Ацетилсалициловая кислота

Парацетамол

Ибупрофен

Азитромицин

Амоксициллин + Клавулановая кислота

Моксифлоксацин

Имипенем

Клиндамицин

Рокситромицин

Цефазолин

Цефепим

Цефотаксим

Цефтриаксон

Цефтриаксон + Сульбактам

Цефтриаксон + Тазобактам

Цефуроксим

Левофлоксацин

Дофамин

Фуросемид

Норэпинефрин

Эпинефрин

Натрия хлорид

Фамотидин или Омепразол в виде инъекций

Раствор Рингера

Одноразовые шприцы

Устройства для переливания жидкостей

Медицинские маски

Таможенной службе, пограничной службе и госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями правительство поручило предпринять меры, необходимые для пресечения контрабандного вывоза в другие страны лекарств и медицинских средств.