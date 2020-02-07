Бишкек, 7 февраля 2020, 09:16 — REGNUM Власти Киргизии запретили вывозить из республики 27 видов лекарственных препаратов и медицинских средств. Запрет будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В перечень запрещенных к вывозу медицинских товаров вошли:

  • Ацетилсалициловая кислота
  • Парацетамол
  • Ибупрофен
  • Азитромицин
  • Амоксициллин + Клавулановая кислота
  • Моксифлоксацин
  • Имипенем
  • Клиндамицин
  • Рокситромицин
  • Цефазолин
  • Цефепим
  • Цефотаксим
  • Цефтриаксон
  • Цефтриаксон + Сульбактам
  • Цефтриаксон + Тазобактам
  • Цефуроксим
  • Левофлоксацин
  • Дофамин
  • Фуросемид
  • Норэпинефрин
  • Эпинефрин
  • Натрия хлорид
  • Фамотидин или Омепразол в виде инъекций
  • Раствор Рингера
  • Одноразовые шприцы
  • Устройства для переливания жидкостей
  • Медицинские маски

Таможенной службе, пограничной службе и госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями правительство поручило предпринять меры, необходимые для пресечения контрабандного вывоза в другие страны лекарств и медицинских средств.