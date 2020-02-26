Ашхабад, , 17:22 — REGNUM Национальная авиакомпания Туркмении временно прекратили перелеты по маршруту Ашхабад — Стамбул — Ашхабад на период с 26 февраля до 30 марта 2020 года, передает «Азатлык».

Отмену рейсов авиаперевозчик объясняет попытками избежать попадания в Туркмению людей, зараженных коронавирусной инфекцией.

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В то же время представитель «Туркменских авиалиний» не смог объяснить, почему при этом самолеты «Турецких авиалиний» продолжат возить пассажиров из туркменской столицы в Стамбул и обратно.

Также отмечается, что Турция пока не входит в число стран, в которых уже зафиксированы случаи заражения китайским коронавирусом.

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