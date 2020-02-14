Ашхабад, , 14:07 — REGNUM Прилетевших из Китая туркменских предпринимателей на 20 дней поместили в карантин в поселок городского типа Душак в 175 км от столицы Туркмении, а привезенный ими товары изъяли и сожгли, передает «Азатлык».

Между тем, сами коммерсанты считают, что конфискованные у них под предлогом борьбы с коронавирусом товары — бытовую технику, запчасти, одежду и обувь, туркменские таможенники не уничтожили, а присвоили.

Издание отмечает, что в результате изъятия китайских товаров предприниматели понесли большие убытки и некоторые из них в итоге разорились, а покупатели остались без своих заказов.

Таможенная служба Туркмении информацию об изъятии и уничтожении товаров, привезенных из Китая в период вспышки коронавирусной инфекции, не комментирует.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 63 800 человек. Число умерших от этого заболевания достигло 1 380 человек, а количество излечившихся — 6 723 человека.