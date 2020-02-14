Ашхабад, , 19:47 — REGNUM Самолеты национальной авиакомпании Туркмении временно прекратили перелеты по маршрутам Ашхабад — Куала-Лумпур и Ашхабад — Бангкок. Об этом сообщает пресс-служба госагентства «Туркменские авиалинии».

Причиной, по которой туркменские власти приняли решение приостановить до 1 апреля 2020 года пассажирское авиасообщение с Малайзией и с Таиландом, стало распространение китайского коронавируса в странах Юго-Восточной Азии.

Отметим, что начиная со 2 февраля текущего года, Туркмения также отменила авиарейсы в Пекин из-за вспышки коронавируса в Китае.

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