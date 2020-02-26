Сеул, , 10:18 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина должен уйти в отставку. Петиция с таким требованием, появившаяся четыре дня назад, на сегодняшний день набрала уже свыше 596,8 тыс. подписей граждан страны. Об этом 26 февраля сообщает портал issueinfact.com.

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Уточняется, что поводом для призыва к импичменту главы государства стала его неспособность справиться со вспышкой нового типа коронавируса в Южной Корее. Так, в числе претензий авторов петиции — отсутствие решения правительства страны о закрытии границы с Китаем, когда в КНР вспышка инфекционного забеливания уже начала приобретать значительные масштабы.

Подписанты указали, что правительство всё-таки запретило въезд в страну иностранцев, однако только тех, кто посещал провинцию Хубэй. При этом коронавирус уже распространился на другие регионы Китая и эта мера оказалась неэффективной.

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«Несмотря на внутренний дефицит медицинских масок в Южной Корее, Мун Чжэ Ин отправил 3 млн масок в Китай и не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить рост цен на них», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Южной Корее отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом нового типа. На сегодняшний день, 26 февраля, общее число случаев заражения превысило 1,1 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано 169 новых случаев заболевания. Десять человек скончались.

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