Сеул, , 04:30 — REGNUM Новые 169 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Южной Корее. Таким образом общее число зараженных достигло 1 146 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что из них 153 новых случая приходятся на город Тэгу, где находится один из очагов инфекции. Также сообщается о 11 погибших от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерениях запретить въезд иностранцев, побывавших в Южной Корее, объявили Япония и Сальвадор. Отметим, что, согласно последним данным, Южная Корея занимает второе место после Китая по числу зараженных Covid-19.

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