Сеул, , 13:05 — REGNUM Десять человек скончались в Южной Корее в результате заражения коронавирусом. О десятом смертельном случае сообщает 25 февраля Центр контроля и профилактики заболеваний при южнокрейском минздраве.

В последние дни в стране отмечен резкий рост заболеваемости, заразились 84 человека. Большинство новых случаев выявлены в городе Тэгу и ближайших к нему районах, общее число заболевших — 977 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в Тэгу заразившаяся женщина посещала службы секты Синчхончжи, распространяя заболевание. Она посещала врача, но отказалась сдать тест на коронавирус.

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