Женева, Швейцария, , 14:37 — REGNUM Предложения заключить перемирие с террористами в сирийском Идлибе являются капитуляцией и поощрением экстремизма. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 25 февраля на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Он отметил, что некоторые коллеги стремятся оправдать бесчинства радикальных и террористических группировок, увещевая о возможности договориться с бандитами. Так происходит с ситуацией в Идлибе, однако это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами или даже поощрение их деятельности.

Международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в сирийской провинции Идлиб резко обострилась в начале февраля. После очередной попытки военных РФ и Турции ввести режим тишины террористы активизировали свои атаки.

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