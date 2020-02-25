Идлиб, Сирия, , 09:36 — REGNUM Подразделения сирийской армии покинули город Нейраб в провинции Идлиб после ожесточённых боев с формированиями вооруженной оппозиции. Об этом сообщает новостной портал Al-Masdar, ссылаясь на источник в администрации провинции.

Оборонительные рубежи правительственных сил трижды подвергались штурму. Турецкая артиллерия и танки оказали бандформированиям огневую поддержку.

Сирийская армия оставила город по тактическим соображениям, уничтожив при отражении атак более 150 боевиков, уточняет источник. Сирийским военным командованием отход из города пока не подтверждён.

Ранее об установлении контроля боевиков на Нейрабом сообщило Anadolu. Этот город находится западнее Саракиба.

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