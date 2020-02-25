Москва, , 12:47 — REGNUM Россия, Турция и Иран согласуют графики глав государств для проведения встречи по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты спросили Пескова о возможной встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита 5 марта. Пресс-секретарь ответил, что в настоящее время двусторонние контакты не обсуждаются.

«Но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате», — сказал Песков. По его словам, речь не идет о встрече с участием глав Франции и Германии. «Иранский прорабатывается вариант», — добавил представитель Кремля.

Напомним, 25 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным может состояться 5 марта в рамках четырехстороннего саммита.