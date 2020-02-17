Мюнхен, Германия, , 08:15 — REGNUM Для проведения нового саммита в «нормандском формате» необходимо увидеть выполнение и результаты уже существующих и оговоренных ранее договорённостей. Такое заявление на полях конференции по безопасности в Мюнхене сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Читайте также: Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины

«Была абсолютно чёткая договорённость, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече», — приводит РБК слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнил, что речь идёт о соглашениях по прекращению огня, разминированию, разведению сил, обмену пленными, внедрении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. При этом он отметил, что, если не происходит реальных изменений, то польза от встреч и необходимость их проведения в таком случае весьма сомнительна.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжит настаивать на соблюдении договоренностей, достигнутых на предшествующих саммитах.

Также по теме: Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Как сообщало ИА REGNUM, первый за три года саммит лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров главы государств приняли совместное коммюнике и договорились организовать следующую встречу в Берлине в апреле 2020 года.

В феврале министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об отсутствии каких-либо признаков подготовки к апрельской встрече лидеров стран «нормандской четвёрки». При этом президент Украины Владимир Зеленский надеется на новую встречу лидеров России, Германии, Франции и Украины в Берлине в апреле 2020 года.