Киев, , 12:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» не будут закреплять особый статус Донбасса в конституции Украины, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщил 13 февраля «Интерфакс-Украина».

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в Конституцию не вписывать», — рассказал он.

Депутат отметил, что в обеих вариантах закона о децентрализации, упоминание об особом статусе Донбасса отсутствует.

«Ждём внешнеполитического сигнала от президента», — заявил Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что апрельский саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» может сорваться из-за невыполнения Украиной решений предыдущей встречи в Париже, которая состоялась в конце 2019 года.

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