Москва, , 03:26 — REGNUM Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Украинский президент позвонил Путину с целью обсуждения ряда вопросов. При этом российский лидер напомнил о договоренностях, достигнутых во время встреч «нормандского формата».

Путин отметил необходимость выполнения всего «комплекса мер» и планов по Донбассу. Президент России выразил готовность и дальше продолжать обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что украинские власти собираются представить поправки в текст Минских соглашений к следующему саммиту «нормандской четверки», который запланирован на март.

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