Белград, , 20:18 — REGNUM Достижение окончательного соглашения о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной определяют не политические желания, а политическая реальность и готовность албанцев вести переговоры о компромиссе. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 14 февраля в Мюнхене, где он участвует в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

Вучич повторил, что Белград не будет вести c Приштиной переговоры о статусе Косово, пока не будут отменены введённые сепаратистскими властями стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии.

«Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся экономического процветания, у нас с этим нет проблем. Но мы не будем вести переговоры о статусе (Косово), пока Приштина не отменит пошлины. Это так, и мы ждем, чтобы пошлины были отменены», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Хашим Тачи сообщил, что он ожидает подписания соглашения о «нормализации отношений» с Белградом до конца года.

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