Вашингтон, , 14:19 — REGNUM 14 февраля после подписания президентами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Александром Вучичем двух соглашений по транспорту на полях Мюнхенской конференции по безопасности специальный представитель США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл призвал стороны в продолжение диалога сфокусироваться на экономическом развитии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, за день до церемонии подписания Гренелл побеседовал с Вучичем и Тачи лично.

После встречи косовский лидер заявил, что соглашения по транспорту станут вехой на пути к окончательному и всеобъемлющему мирному соглашению между Косово и Сербией, взаимному признанию и вступлению Косово в ООН.

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