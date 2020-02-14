Мюнхен, Германия, , 13:33 — REGNUM В рамках Мюнхенской конференции по безопасности лидерами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Алексанром Вучичем были подписаны соглашения о восстановлении транспортного сообщения — автомобильного и железнодорожного. Об этом сообщает 14 февраля албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, в тексте соглашений обе стороны выражают готовность к открытию существующих дорог, а также строительству новых, в том числе связывающих Косово и Сербию с ЕС.

Соглашение было подписано при посредничестве специального представителя США по диалогу между Косово и Сербией Ричарда Гренелла. Также при подписании присутствовали посол США в Косово Филип Коснетт и глава департамента по Косово и Метохии в сербском правительстве Марко Джурич.

Напомним, ранее стороны подписали соглашение о создании воздушного коридора между Приштиной и Белградом.

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