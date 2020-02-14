14 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, известный идейный сторонник «самостийности» и политики белорусизации, дал интервью одному из белорусских оппозиционных изданий, в котором неожиданно сделал ряд крайне нехарактерных для себя заявлений. В частности, Бабарико сообщил, что Белоруссия как страна находится «в состоянии умирания», и что большинство белорусов обрадуются вхождению в состав России.

Александр Гронский, , 16:04 — REGNUM Многие читатели, интересующиеся реалиями российско-белорусских отношений, обратили внимание на интервью главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. В интервью банкир затронул сверхактуальные темы сегодняшнего дня. Но, что интересно, его рассуждения не укладываются в привычный набор тезисов, который он регулярно озвучивал ранее.

Белорусский зайчики Иван Шилов © ИА REGNUM

Из интервью Бабарико: Глава «Белгазпромбанка»: Белоруссия умирает как законченный наркоман

Напомним, Бабарико обычно выступал как глашатай и спонсор «повышения белорусского национального самосознания». Возможно, сейчас он заговорил в новом для себя ключе, потому что банкир рассуждал не как политически ангажированная личность, а «с точки зрения экономики, а также с позиции обыкновенного человека».

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Для экономиста и обычного человека понятно, что интеграция для белорусской экономики более важна, чем та же интеграция для российской политики. Более того, Бабарико вполне разумно показывает, что Минск хочет получить выгоду, но не хочет платить тем, чем более всего интересуется Москва. Поэтому в деле интеграции мяч на стороне Белоруссии.

Нынешнее состояние белорусской экономики банкир подверг критике, причем о радужных перспективах высказался крайне скептически. Была упомянута и коррупция, и проблемы в провале модернизации целых отраслей, и существующая в Белоруссии система наказания как способ наполнения бюджета. Также резко Бабарико отозвался о белорусских ноу-хау.

Виктор Бабарико «Назовите мне хотя бы один уникальный продукт или производство, который создали в Белоруссии в последние 25 лет?»

И проблемы, по мнению банкира, идут не из России, т. к. «неэффективная экономика может обеспечивать только умирание, и всё. Если у вас есть дотации, вы умираете с меньшей скоростью, если нет — быстрее». Т. е. Россия помогает продлить агонию, предоставляя дотации, но умирание — это судьба любой неэффективной экономики. Достаточно резкое сравнение страны с законченным наркоманом, который не хочет лечиться, а ищет денег на следующую дозу, лишь добавляет красок в описание.

Затронул Бабарико и идеологическую сферу, предложив смотреть правде в глаза и перечислив несколько примеров, полностью нивелирующих восторги белорусских противников интеграции и сторонников разворота на Запад. В самые «национальные» 90‑е годы за «национальную идею» голосовало чуть больше 10% белорусов. Бабарико уверен, что сейчас эта цифра не взлетит вверх. Также он четко показал, что протесты против социального, а не политического декрета о тунеядцах спровоцировали реальные массовые выступления населения, а протесты против интеграции в декабре 2019 г. вывели на улицы лишь около полутора тысяч на самом своем пике. И это при том, что власти не мешали митинговать против интеграции.

Политико-идеологические экскурсы банкира интересны, но не всегда логичны. Например, он говорит: «Если для вас важно сохранить национальное самосознание — платите ухудшением экономики. Если вам важно просто жить, независимо от идеи самосознания — платите суверенитетом. Всё. Мы, увы, не самостоятельны как страна». Т. е. хотим сохранить самосознание — нет интеграции, хотим жить хорошо — да интеграции.

Но какое национальное самосознание имеется в виду? Если то, которое под этим термином понимает белорусская оппозиция, тогда доля носителей такого самосознания никогда не превышала 10%. Об этом сам Бабарико в этом же интервью говорит. По опросам оппозиционного Независимого института социально-экономических и политических исследований, проводившимся в 2006—2016 гг., 66% белорусов уверены, что русские, белорусы и украинцы являются одним народом. Именно эта мысль заложена в национальном сознании белорусского большинства. И если белорусские власти хотят сохранить самосознание большинства, тогда нужно продолжать углубленную интеграцию, а если они хотят распространить самосознание 10% населения на всех граждан, тогда это значит поменять его, но никак не сохранить. Получается, чтобы сохранить самосознание большинства таким, каково оно есть, нужно интегрироваться, и чтобы жить лучше, также нужно интегрироваться.

Версия, предложенная Бабарико, действует лишь в том случае, когда самосознание абсолютного меньшинства выдается за норму, а большинство оказывается носителями какого-то неправильного самосознания. Для желающих поспорить сразу скажу, нет смысла заявлять о том, что у белорусов самосознание отсутствует или только формируется. Оно есть. Оно проявилось на референдумах, когда белорусы массово поддержали русский язык в качестве государственного и курс на интеграцию с Россией. Проявилось и когда белорусы массово ответили на вопрос «чей Крым?» в 2014 г. Но помимо соцопросов важно слышать еще мнения людей, высказываемые ими в бытовом общении, когда они понимают, что можно говорить без цензуры. На этом сравнении можно сделать предположение, отражает ли соцопрос реальность или играет статистикой. Например, недавние цифры, озвученные Андреем Вардомацким, противоречат тому, что можно услышать в общении с простыми белорусами.

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И в качестве итога хотелось бы процитировать две фразы Виктора Бабарико. Первая, касающаяся страны: «Белоруссия как самостоятельная страна всё равно проиграет — либо в политической сфере, либо в экономической».

И вторая, касающаяся белорусов: «Мне кажется, став частью России, большинство из них скажет радостно «наконец-то!». Скажут, поверьте!»

Так что обрадовать большинство белорусов или нет — выбирать, конечно, властям. Но лично мне вспомнилось интервью Александра Лукашенко белорусским государственным телеканалам в 2006 г., когда белорусский президент заявил, что его курс — «государство для народа». Для народа, а не для оппозиции.