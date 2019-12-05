5 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Сторонников вхождения Белоруссии в состав РФ может быть гораздо больше, чем отражённых в публикациях варшавской BAW или Института социологии НАНБ. Другое дело, когда надо подогнать цифирь под заранее заданный результат в угоду хозяину – тогда можно рисовать любые данные, прикрываясь вывеской научного учреждения, продавая научную честность за гранты или бюджетное финансирование.

Сергей Артёменко, , 15:12 — REGNUM Чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии оправляется после тяжёлого удара: не только вильнюсские и варшавские, но теперь уже и московские социологи посмели посягнуть на госмонополию изучения общественного мнения.

Белоруссия и Россия Mil.ru

После проведённого Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО опроса выяснилось, что 57,6% граждан Белоруссии выступают за «союзнические» отношения с Россией, 31,8% — за «партнерские», и 10,2% — за «нейтральные». Лишь 0,2% заявили, что отношения эти должны быть «враждебными». Были в опросе центра авторитетного российского учреждения и другие интересные вопросы (например, о востребованности белорусских СМИ), однако самым резонансным оказался именно касающийся отношений с Россией.

Русофобы в Белоруссии и за рубежом подняли гвалт, пытаясь убедить себя и других, что столько сторонников нормальных отношений с Россией в Белоруссии быть не может. Разрыв шаблона особенно болезненно переносили те, кто апеллировал к искусственности Союзного государства Белоруссии и России, необходимости вражды с ней и интеграции с западными структурами — НАТО и ЕС. Их СМИ создали соответствующий информационный шум.

Совместное оперативное учение вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии «Щит Союза-2019» Mil.by

Госагитпроп Белоруссии почти неделю молчал. Наконец, 4 декабря государственное научное учреждение «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси» разродилось публикацией «Половина белорусов выступает не за союзнические, а за партнерские отношения с Россией». С первых минут выставления текста на малопосещаемом, мягко говоря, сайте института понеслись сообщения в спаянной давней коллаборацией когорте СМИ.

«Академия наук: МГИМО не имел права опрашивать белорусов на предмет их отношения к России», — на полном серьезе сообщил крупнейший информационный портал Белоруссии, ориентирующийся на либеральных националистов и находящийся в интересных отношениях с президентской администрацией.

«Число белорусов, выступающих за полную независимость Беларуси, растет», — бодро отрапортовал другой, аналогичный ресурс. Более хлёсткие заголовки выдали националистические русофобские издания из Польши и, естественно, с Украины.

Теоретически возможно, что инициатива написания отповеди и даже публикации исходила от автора, скромно подписавшегося так: «Александр Домбровский, специалист отдела оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси». Ни степени, ни звания (учёного звания) Александр Васильевич не указал — видимо, по причине отсутствия оных. Не указал даже, что он «специалист I категории» указанного отдела. На запрос поиска сайт института выдаёт только одну публикацию этого автора — ту самую, датированную 4 декабря.

Академия Наук Белоруссии Hanna Zelenko

Институт социологии НАНБ — интересное заведение. Руководит им кандидат социологических наук, доцент Геннадий Коршунов. Среди наиболее известных сотрудников, причём известных не столько научном сообществу, сколько государственным СМИ, пенитенциарной системе МВД и представителям специфически ориентированных субкультур, — кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин, пересевший из кресла руководителя одного из институтов Академии управления при президенте в кресло завотделом социологии государственного управления Института социологии НАНБ.

Великое княжество Литовское

Домбровский, видимо, пошёл по стопам пропагандиста Щёкина. Аргументы, использованные в публикации за его подписью, мягко говоря, неоднозначны.

«Во-первых, для того чтобы какая-либо организация имела возможность проводить социологические опросы на территории Беларуси с целью изучения общественно-политической ситуации, касающиеся в том числе, парламентских и президентских выборов, она должна быть аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения при НАН Беларуси (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.05.2002 №707).

Если организация эту процедуру не проходит, соответственно, и проводить социологические исследования на данную тему она не имеет права», — сказано в публикации за подписью Домбровского.

Рассуждать о праве в современной Белоруссии, как пел перебравшийся из Белоруссии в Россию известный Юрий Антонов, грустно и смешно. Правом ли руководствовались судьи, выносившие приговоры одноруким за аплодисменты, или милиционеры, составлявшие протоколы на глухонемых за якобы скандирование оппозиционных лозунгов?

Правом ли руководствовались министр информации Лилия Ананич, начальник Следкома Иван Носкевич, генпрокурор Александр Конюк, начальник Госкомитета судебных экспертиз Андрей Швед, госсекретарь Совбеза Станислав Зась и многие другие, причастные к уголовному преследованию критиков русофобии («дело регнумовцев»)?

Суд над журналистами ИА REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

ИМИ МГИМО в данном конкретном случае не интересовался вопросами парламентских и президентских выборов в Белоруссии — оговорка Домбровского (или тех, кто за его спиной) явно по Фрейду. Более того: ИМИ МГИМО действует в другом правовом поле и, в отличие от госструктур РБ, руководствуется сугубо научным интересом и здравым смыслом.

Изучение общественно-политической ситуации в Белоруссии давно подвергнуто огосударствлению. Любые попытки выяснить истинное отношение граждан Белоруссии к бессменно правящему более четверти века «ВДЛ» жёстко пресекаются. Однако, когда выгодно госагитпропу, данные НИСЭПИ и других структур используются и тиражируются в государственных СМИ.

Помимо прочих поучений, господин Домбровский указывает, между прочим, что «необходимо иметь четкое понимание того, кто является заказчиком и исполнителем исследования». Ответ на этот вопрос интересует, очевидно, не столько его, сколько тех, кто распорядился установить госмонополию на социологические опросы и исследования, касающиеся упомянутых выше вопросов. Профессиональные социологи из авторитетных западных структур часто работают, не называя себя, чтобы даже упоминанием о проводящем опрос не повлиять на ответ респондента.

Совершенно смехотворным выглядит такой «аргумент» представителя Института социологии НАНБ: если социологическая служба «в принципе не имеет аккредитации Комиссии по опросам общественного мнения, результаты подобных исследований стоит как минимум ставить под сомнение».

Такой же ущербной логикой руководствуется ВАК Белоруссии: если научная публикация опубликована вне утверждённого этим госорганом перечня научных рецензируемых изданий, то такая публикация не может считаться научной.

Комиссия по опросам общественного мнения при НАН Белоруссии может предписать интервьюерам (или операторам телефонной связи) предоставить исчерпывающие доказательства ношения строго регламентированного цвета носков — к настоящей социологии это не будет иметь никакого отношения.

Александр Домбровский в критике Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО вышел бы за рамки пропагандистского жанра, если бы не сослался, как и его варшавский коллега Андрей Вардомацкий, на данные своей епархии.

По сведениям Института социологии НАНБ, «число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%». Домбровский особо отметил, что «количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%».

«Таким образом, возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга», — сделал вывод представитель Института социологии НАНБ.

На самом деле данные белорусских «госучёных», как и их варшавских или вильнюсских коллег, ничего не опровергают и не доказывают. Их цифры — результат их исследований (или манипуляций), не более того.

Проводить социологические исследования в тоталитарных обществах, при авторитарных режимах и постоянных репрессиях за инакомыслие — задача столь непростая и неблагодарная, что лучшие умы мировой социологии до сих пор спорят о самом смысле социологических исследований в таких условиях.

Подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Белоруссии — наша священная обязанность! Советский плакат

Сторонников вхождения Белоруссии в состав РФ может быть гораздо больше, чем отражённых в публикациях варшавской BAW или Института социологии НАНБ. Другое дело, когда надо подогнать цифирь под заранее заданный результат в угоду хозяину — тогда можно рисовать любые данные, прикрываясь вывеской научного учреждения, продавая научную честность за гранты или бюджетное финансирование.