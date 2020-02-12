Ашхабад, , 21:47 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов освободил генерал-майора Яйлыма Бердиева от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Вместо него на пост главы туркменских спецслужб президент назначил полковника Гурбанмырата Аннаева.

Отметим, что с января 2018 года и до настоящего времени Аннаев занимал должность заместителя министра национальной безопасности, а до еще раньше — заместителя министра внутренних дел Туркмении.

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