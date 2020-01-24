Ашхабад, , 00:42 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова понизил министра национальной безопасности генерал-полковника Яйлыма Бердиева в звании до генерал-майора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также Бердиеву объявлен строгий выговор с последним предупреждением — «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки».

Кроме того, туркменский лидер подписал постановление об освобождении Яйлыма Бердиева от должности секретаря государственного совета безопасности Туркмении.