Ашхабад, , 16:04 — REGNUM Наиболее вероятной причиной, по которой президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор министру национальной безопасности Яйлиму Бердиеву, стала скандальная история с молодым врачом-геем, передает «Азатлык».

По информации источников в туркменском правительстве, недовольство Бердымухамедова, который до прихода в политику также работал в медицинской сфере, вызвала публикация в зарубежных СМИ интервью врача из Ашхабада Касымберди Гараева, признавшегося в том, что он является геем.

Правозащитное издание отмечает, что сейчас полиция и спецслужбы Туркмении усилили меры по выявлению представителей сексуальных меньшинств.

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