Улан-Удэ, , 13:37 — REGNUM Целые регионы могут остаться без средств на питание детей из-за наличия малокомплектных школ. На такую опасность указал депутат Госдумы Алдар Дамдинов («Единая Россия») в ходе обсуждения законопроекта по горячему питанию школьников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в регионах Крайнего Севера и Сибири много малокомплектных школ, и даже мобильных кочевых учебных заведений, которые никогда не имели полноценных столовых или пунктов приёма пищи. Во время длинной перемены дети успевают сбегать домой и пообедать.

«Понятно, что теперь нужно создавать в таких школах соответствующие условия, но для этого потребуется значительные средства и время, а в некоторых случаях этого невозможно будет сделать», — отметил он.

Между тем, проект правил, подготовленный Минпросом России предусматривает субсидию только при наличии во всех учреждениях образования условий для организации горячего питания. Причём, эти условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, в который входят в том числе полноценные столовые.

«Это означает, что даже если в одной школе региона не будут созданы соответствующие условия, то весь регион не получит федеральных средств на обеспечение питанием школьников. Все это приведёт к рискам по реализации нужного и важного законопроекта», — подчеркнул депутат.

Напомним, обеспечить учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием предложил президент России Владимир Путин. Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к нововведению с 1 сентября 2020 года заявили 68 российских регионов.

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