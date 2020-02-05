Москва, , 17:01 — REGNUM На сегодняшний день о своей готовности ввести горячее питание для детей начальной школы с 1 сентября 2020 года заявили 68 российских регионов. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня 68 регионов страны заявилось на реализацию этого полномочия, но здесь важно иметь в виду переходный период 1 сентября 2020 года и 1 сентября 2023 года, когда это в полном объёме должно быть завершено», — сказала Голикова.

Она также отметила, что на сегодняшний день не все регионы России готовы к осуществлению такого шага.

Голикова отметила, что проверкой организации горячего питания в школах для младших классов займётся Роспотребнадзор.