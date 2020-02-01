Москва, , 19:17 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил документ в профильный комитет. Речь идёт о поправках ко второму чтению законопроекта, направленного на организацию горячего питания школьников, который Госдума приняла в первом чтении в октябре 2019 года.

По предложению президента, регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов. Порядок выделения субсидий установит правительство РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил обеспечить учащихся 1−4-х классов бесплатным горячим питанием в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию в середине января.

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