Куала-Лумпур, , 10:52 — REGNUM Супруга бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака Розма Мансур предстала перед судом 3 февраля. Суд высшей инстанции в Куала-Лумпуре рассматривает уголовное дело о коррупции, сообщает издание The Star.

Мансур обвиняют в получении взяток на сумму около 187 млн ринггитов ($45,5 млн). По версии следствия, в 2016 году, когда Разак руководил правительством, его жена вымогала деньги у руководства Jepak Holdings. Взамен она обещала компании победу в конкурсе на поставку оборудования в школы, речь шла о проекте стоимостью 1,2 млрд ринггитов ($304,7 млн).

Супруге экс-премьера грозит до 20 лет лишения свободы и штраф, равный пятикратной сумме ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над Наджибом Разаком начался в апреле 2019 года. Под уголовное преследование попали и члены его семьи.

Читайте также: Дочь экс-премьера Малайзии предстанет перед судом

А также: Суд Малайзии отложил слушания по делу бывшего премьер-министра