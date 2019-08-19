Куала-Лумпур, 19 августа 2019, 06:07 — REGNUM
Суд Малайзии отложил слушания по делу о коррупции и мошенничестве против бывшего премьер-министра Наджиба Разака, 19 августа передает агентство Reuters.
Суд над Наджибом Разаком отложен на неделю, до понедельника 26 августа. Разак обвиняется по 42 эпизодам взяточничества, отмывания денег и мошенничества.
Обвинение, которое должно быть рассмотрено в следующий понедельник, связано с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), через который проходили миллиарды долларов США.
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