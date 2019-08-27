Куала-Лумпур, , 05:37 — REGNUM

Обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб, пишет The Straits Times.

В суде

Уточняется, что 12 сентября состоятся судебные слушания по этому делу. Иск против Наджиб подан малайзийским управлением внутренних доходов.

Согласно иску, Наджиб уклонялась от уплаты налогов в течение шести лет, начиная с 2011 года. Она не уплатила в общей сложности 10,3 млн ринггитов, или $2,4 млн.

Напомним, Наджиб замужем за Данияром Назарбаевым, племянником экс-президента президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Её отец Наджиб Тун Разак является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о неуплате налогов.

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