Куала-Лумпур, 27 августа 2019, 05:37 — REGNUM
Обвинения в неуплате налогов предъявлены дочери бывшего премьер-министра Малайзии Нуриане Наджиб, пишет The Straits Times.
Уточняется, что 12 сентября состоятся судебные слушания по этому делу. Иск против Наджиб подан малайзийским управлением внутренних доходов.
Согласно иску, Наджиб уклонялась от уплаты налогов в течение шести лет, начиная с 2011 года. Она не уплатила в общей сложности 10,3 млн ринггитов, или $2,4 млн.
Напомним, Наджиб замужем за Данияром Назарбаевым, племянником экс-президента президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Её отец Наджиб Тун Разак является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о неуплате налогов.
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